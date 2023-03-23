Жительница Санкт-Петербурга пострадала от нечистого на руку "мастера на час"

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

"Мастер на час" нанёс убытки жительнице Санкт-Петербурга.

Жительница северной столицы обратилась за помощью в сервисный центр, так как у неё произошла поломка стиральной машины.

Присланный мастер, по словам женщины, пытался завысить цену за свою услугу, а когда приступил к работе, сделал её некачественно.

Ранее мастер техцентра рассказал о ремонте автомобилей с малолитражным двигателем.

"Когда чинил электрику, в доме выбило все пробки. Пришлось вызывать электрика. Электрик подтвердил, что мастер неправильно установил проводку. В результате: до работы мастера машинка включалась, а после уже нет. Выяснилось, что горе-мастер спалил модуль", — цитирует слова женщины iReactor.

В сервисном центре пострадавшей от рук некомпетентного матера отказались возвращать деньги. Уладить проблему удалось только после вмешательства представителей СМИ.

Издание сообщает, что иногда "мастера на час" ведут себя ещё более нагло. Случается, что приглашённый ремонтник уходит с деньгами под предлогом закупки материалов и больше не возвращается.

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