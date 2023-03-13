Мастер техцентра: двигатель малого объёма не приспособлен к весу автомобиля

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Автомобиль с малолитражным двигателем до капитального ремонта обычно проезжает в два раза меньше, чем распространённые в России 1,6-ти литровки. Об этом рассказал мастер-приёмщик техцентра Сергей Шабунин, пишет Газета.Ru.

Специалист объяснил, что двигатель c малым объемом выхаживает около 200 тыс. км. А вот 1.5-1.6 литровые агрегаты справляются с пробегом до 400 тыс. км. На итоговый пробег до капитального ремонта влияет качество масла, бензина, а также стиль езды.

Основная проблема малолитражного двигателя в том, что он не приспособлен к весу автомобиля. В потоке водителю приходиться развивать высокие обороты, чтобы не отставать от других. От этого растёт расход топлива и возрастает нагрев механизмов, заключил эксперт.