2023 Mercedes-AMG SL 63: Автомобиль класса GT, подрабатывающий спортивным автомобилем

Mercedes-AMG SL 63 2023 года - это одновременно феноменальный и труднополюбимый родстер. Он мало что делает неправильно или плохо. Его ускорение неумолимо. Его подвеска работает как шарм. Интерьер, безусловно, роскошный. Можно также утверждать, что это один из самых красивых автомобилей, продающихся сегодня. У него есть все эти достоинства, но, черт возьми, он просто не так весел, как должен быть.

Для предыдущих поколений SL, быть спортивным автомобилем не было их заявленной миссией. Конечно, существовали варианты AMG и Black Series, но SL на протяжении десятилетий оставался гран-турером по своей сути. Сегодня все немного иначе: SL стал духовным наследником AMG GT Roadster (на самом деле GT следующего поколения будет более жестким купе, ориентированным на трек).

Справедливости ради стоит отметить, что для Mercedes и AMG попытка превратить SL и в гран-турер, и в спортивный автомобиль в одном лице - задача высокая, если не невыполнимая. В силу своей компоновки и трансмиссии, он никак не сможет сравниться с AMG GT Roadster в драматизме спортивного автомобиля.

AMG GT - это заднеприводный автомобиль с передним расположением двигателя, то есть двигатель находится за передней осью. Новый SL не является таковым, предпочитая более традиционную и распространенную компоновку с 4,0-литровым твин-турбо V8, расположенным над передними колесами. Кроме того, у него крошечное заднее сиденье, прижимающее двух передних пассажиров ближе к середине автомобиля.

Часть очарования вождения AMG GT заключается в том, что вы практически сидите на задней оси с огромным капотом перед вами. Находиться прямо над этими двумя задними колесами, умоляющими о сцеплении с дорогой, с длинной, но шокирующе легкой и маневренной передней частью (благодаря передне-среднему расположению двигателя) - это, несомненно, особенное ощущение, которого нет в SL.

SL 63 также имеет только полный привод. Это положительно сказывается на тяге и времени разгона, но не стоит ожидать от него такой же "визгливой" и постоянно активной задней части, как у AMG GT. Вместо этого SL занимает позицию "наведи и стреляй", подобающую ракетному гран-туреру с 577 лошадиными силами и 590 фунт-фут крутящего момента.

Он по-настоящему быстр. Вы никогда не будете бороться за то, чтобы сбросить мощность. И каждый последующий разгон будет таким же, как и предыдущий, без какой-либо драмы, кроме первоначального удара при старте. Нельзя отрицать эффективность системы полного привода AMG 4Matic+ - 0-60 миль/ч достигаются за 3,5 секунды - но отсутствие заднего привода определенно снижает удовольствие от всего этого.

Что касается шума от этого V8, то он находится в серой зоне между спортивным автомобилем "с лицом" и утонченным автомобилем GT. Гул этого V8 постоянно присутствует, но никогда не переходит границы вежливости. Во многом это похоже на цивилизованный характер Porsche 911. Когда он разряжен, он звучит как честный V8, но большую часть времени вы можете ехать в полной анонимности. Все необычные звуки начинают исходить из его четырехканальных наконечников, когда двигатель и выхлопная система работают в агрессивных режимах.

Переключение передач девятиступенчатой трансмиссии Mercedes с несколькими сцеплениями вызывает гулкие хлопки, а переключение на пониженную передачу вызывает целый ряд заметных, но не вызывающих полицию хлопков. Шум - это новинка, но все это слишком оркестровано и сдержанно для того, к чему мы привыкли в буйных автомобилях AMG. По сравнению с AMG GT, это еще большее разочарование, так как вибрации и шум от двигателя и выхлопа в этом автомобиле, казалось, передавались прямо в кости. Однако если вы хотите немного отстраниться от силового агрегата и добавить утонченности, то у SL это есть.

С технической точки зрения, подвеска SL 63 просто невероятна. Она называется AMG Active Ride Control, и главная ее особенность - гидравлическая активная стабилизация поперечной устойчивости. В этом SL 63 - в отличие от SL 55 - нет традиционных механических стабилизаторов поперечной устойчивости.

Активные гидравлические элементы заменяют их, и в результате получается система, которая позволяет изменять жесткость торсионных балок от нуля до очень, очень жесткой. Все четыре адаптивных амортизатора взаимосвязаны с этой системой, чтобы обеспечить гармоничное функционирование всех движущихся частей. В конечном итоге, целью и результатом работы сложной подвески является обеспечение езды, которая за доли секунды может превратиться из мега-роскошной в жесткую на гоночной трассе.

Не хочу портить парад AMG, но ощущения за рулем сродни вождению автомобиля с MagneRide (магнитные амортизаторы) от GM. SL способен прогрызать ужасное дорожное покрытие как на скорости, так и при медленном движении по городу, как будто это роскошный круизер. Это прощение в шасси полностью исчезает, когда вы включаете режим Sport+ или Race, и появляется невозможно ровный, шокирующе жесткий спортивный автомобиль.

Это по-настоящему крутая технология, которую вы можете почувствовать, как она работает именно так, как должна. Из этого можно сделать вывод, что SL 63 - это мастер-класс по обеспечению как потрясающего качества езды, так и огромной уверенности в управлении. Любая из этих характеристик может быть раскрыта в любой момент, и водителю не требуется практически никаких усилий, чтобы реализовать эту производительность.

Однако есть одна загвоздка. Во время первой поездки Autoblog на SL 63 и SL 55 старший редактор Джеймс Рисвик обнаружил, что менее мощный SL с менее сложными, но едва ли рудиментарными адаптивными амортизаторами AMG Ride Control обеспечивает сравнимые ощущения. Важно отметить, что он оказался более утонченным.

При езде спина к спине 63-й передавал больше "шума" через рулевое колесо в виде избыточной вибрации и некоторой жесткости на неровностях. Как он тогда написал: "Если бы мы ездили только на 63-й модели, возможно, у нас не было бы претензий, но нам, несомненно, больше понравилось ездить на SL 55". Он был не одинок: другие журналисты сообщали, что предпочитают "меньший" 55-й.

Тем не менее, показательно и то, что внешне менее изысканный SL с более жесткой кромкой все же не такой шумный, как предшествующий ему AMG GT. В сравнении с ним тот автомобиль был некомфортным и неприветливым. В этом автомобиле есть край, который держит вас начеку и заставляет вас продолжать пытаться изо всех сил приручить зверя.

К тому же, невозможно обойти стороной присущее этому автомобилю преимущество в балансе веса, заключающееся в том, что двигатель помещен в брандмауэр за передней осью, чего SL явно не хватает. Это причины любить старый AMG GT, но они также делают его неприемлемым для тех, кто ожидает традиционных впечатлений от Mercedes-Benz. SL возвращает этих людей в лоно общества.

Если вам нравится то, что Mercedes сделал с интерьерами своих последних флагманов, таких как S-Class и любая из электрических моделей EQ, то вам понравится и новый SL. В мире спортивных кабриолетов нет более роскошного времени. Porsche 911 Cabriolet или Lexus LC 500 Convertible, безусловно, имеют роскошные салоны, но в типичной моде Mercedes, SL является вершиной технологий и комфорта.

Два больших экрана вмещают большую часть функциональности SL, и Mercedes позаботился о том, чтобы спроектировать их для кабриолета. Хотя центральный 12,3-дюймовый сенсорный экран используется в S-классе и других моделях Mercedes, он может быть отрегулирован под углом от 12 до 32 градусов, чтобы избежать бликов - просто установите его под оптимальным углом обзора в зависимости от солнца. Большинство продуктов Mercedes-Benz в наши дни имеют отдельно стоящий экран кластера, но в SL над ним установлен большой колпак для предотвращения бликов.

Единственный недостаток такой установки экрана - это то, что он задействован в управлении верхом. Жесткая кнопка на консоли вызывает экран, который позволяет вам провести пальцем вперед-назад, затем удерживать палец на экране, чтобы поднять или опустить верх - это занимает 15 секунд.

В нескольких случаях он просто не реагировал на наши команды, что не менее тревожно, чем звучит. Однако вы также можете управлять верхом, удерживая жесткую кнопку, которая вызывает меню. Это немного неудобно, так как эта же кнопка используется для поднятия и опускания крыши. По крайней мере, существует резервная копия экрана, но это говорит лишь о том, что все усложнено без необходимости.

Устранение шума ветра и возможность оставаться в салоне в тепле при более низких температурах делает SL прекрасным автомобилем для осени или ранней весны в северных штатах. Mercedes известен своей системой отопления "Airscarf", которая поддерживает верхнюю половину салона в теплом состоянии, и не зря.

В сочетании с супербыстрым нагревом сидений и подогревом руля, движение сверху вниз очень расслабляет в прохладное утро, когда вы собираетесь в машине и пьете кофе. Если вы предпочитаете передвигаться с поднятым верхом, то трехслойный мягкий верх Mercedes имеет хорошую теплоизоляцию. Жесткий верх, возможно, был бы более тихим, но экономия веса и более низкий центр тяжести при использовании мягкого верха будет оценена по достоинству.

В конечном счете, SL трудно полюбить как из-за невозможности сравнить его с AMG GT, так и из-за его довольно клинического восприятия высокой производительности. Без сомнения, SL 63 - это очень способный спортивный автомобиль с откидным верхом, но драматизм и чувство случая, которые обычно входят в стандартное оснащение автомобилей AMG, здесь просто отсутствуют.

Это почти идеальный вариант, если цель - просто иметь выделяющийся роскошный кабриолет, который едет как вонючка. Однако когда дело доходит до вовлеченности водителя и количества улыбок на галлон, именно здесь SL оказывается не на высоте.

Porsche 911 Cabriolet или Targa в практически любой версии - которая также имеет заднее сиденье - будет соответствовать всем тем параметрам, по которым этот SL не дотягивает, а штраф за роскошные функции может быть в значительной степени сведен на нет с помощью обширного списка опций Porsche.

Кроме того, экстравагантная цена SL 63 - $205 135, как проверено, означает, что если он входит в бюджет, то и 911 Turbo тоже. При всем этом, стайлинг SL может оказаться достаточным, чтобы компенсировать все остальное. Немногие автомобили в мире, по любой цене, заставят людей останавливаться и смотреть так, как новый SL, и именно это может стать решающим фактором.