Леопард Leo 91M снова попал на камеры в Приморье

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Дальневосточный леопард Leo 91M обитает в нацпарке "Земля леопарда" в Приморском крае. В пресс-службе называют хищника "мастером эффектных селфи" за его фотогеничность. Он довольно часто попадает в объективы фотоловушек, сообщает vostokmedia.com.

"Взрослый хищник уверенно патрулирует свои владения, гордо подняв голову, позирует для камер. Он настоящий мастер селфи", — рассказали сотрудники "Земли леопарда".

У леопарда очень крепкое телосложение. Более того, он отлично ладит с противоположным полом, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.