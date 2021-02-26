Медведь признан самым опасным хищником Петербурга и Ленобласти

Самым опасным животным в Петербурге и Ленинградской области является бурый медведь, сообщил биолог Павел Глазков.

На территории региона проживает около 3 тыс. особей, сообщает Piter. tv.

Второе место по опасности для человека занимают волки. По словам специалиста, в последнее время наблюдается рост численности этих животных.

На третьем месте расположились росомахи. В холодное время года их численность растёт, так как росомахи — обитатели северных регионов, в частности, они водятся в Карелии.

На четвёртом месте в рейтинге опасных животных оказалась рысь.

Опасными могут быть не только животные, но и птицы. Среди опасных пернатых Павел Глазков выделил краснокнижного беркута, орлана-белохвоста и ястреба-тетеревятника.

На территории Ленобласти гнездятся всего десять пар беркутов.