Самым опасным животным в Петербурге и Ленинградской области является бурый медведь, сообщил биолог Павел Глазков.
На территории региона проживает около 3 тыс. особей, сообщает Piter. tv.
Второе место по опасности для человека занимают волки. По словам специалиста, в последнее время наблюдается рост численности этих животных.
На третьем месте расположились росомахи. В холодное время года их численность растёт, так как росомахи — обитатели северных регионов, в частности, они водятся в Карелии.
На четвёртом месте в рейтинге опасных животных оказалась рысь.
Опасными могут быть не только животные, но и птицы. Среди опасных пернатых Павел Глазков выделил краснокнижного беркута, орлана-белохвоста и ястреба-тетеревятника.
На территории Ленобласти гнездятся всего десять пар беркутов.
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