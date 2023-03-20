Симоньян опубликовала пост о сексе и чифире: Теперь ты, "царь", будешь коучем у своих сокамерников

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян разместила в своём микроблоге пост под заглавием: "Почему на работе надо говорить о сексе".

Глава RT опубликовала видео передачи Ч.Т.Д, в которой она обсудила новости прошедшей недели.

Журналистка объяснила, что нет ничего удивительного в том, что в Америке банкротятся банки. Она считает, что причина кроется в том, что в прогоревших банках процветало ЛГБТ-сообщество, а финансовым учреждением руководил человек без пола.

Отдельно Симоньян поговорила о блогере Максиме Лютом, ребёнок которого умер от истощения, так как отец экспериментировал над ним, заставляя "питаться энергией солнца".

"Теперь ты, "царь", будешь коучем у своих сокамерников и будешь их учить, как им правильно чифирь заваривать", — написала Маргарита в своём микроблоге.

Ранее Симоньян пригрозила ракетным ударом в случае ареста Владимира Путина.

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