В Брянской области на нефтепровод "Дружба" сброшено самодельное взрывное устройство

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В Брянской области неизвестные предприняли попытку диверсии. Как сообщается, на нефтепровод "Дружба" с беспилотного летательного аппарата было сброшено самодельное взрывное устройство.

По словам очевидцев, на месте падения СВУ образовалась воронка. Сам нефтепровод, по предварительной информации, не повреждён. Уточняется, что инцидент произошёл на территории Новозыбковского городского округа.

Сейчас на месте взрыва работают экстренные службы и правоохранительные органы. Причины выясняются.

Ранее сообщалось, что в Симферополе неизвестные пытались совершить диверсию на газопроводе.

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