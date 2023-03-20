В Симферополе неизвестные пытались подорвать газопровод

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В Симферополе неизвестные пытались совершить диверсию на газопроводе. Как пишет Telegram-канал SHOT, в ночь на 20 марта кто-то пробрался на территорию газовой подстанции в Центральном районе города. Предполагаемые преступники перелезли через забор и заложили взрывчатку прямо на газораспределительный узел. Её мощность, по предварительным данным, составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Как сообщается, повреждена газовая труба. Также на месте взрыва обнаружена воронка диаметром 70 сантиметров. Разгерметизации газопровода удалось избежать, сейчас он работает в штатном режиме.

На месте диверсии работают экстренные службы и правоохранительные органы. Детали произошедшего выясняются.

Ранее ветеран "Альфы" Гончаров допустил теракт на газопроводе под Санкт-Петербургом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.