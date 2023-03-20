Марков о призыве Медведева ударить ракетой "Оникс" по суду в Гааге: "Расслабляет Россию"

Политолог Сергей Марков объяснил, почему не одобряет предложение Дмитрия Медведева ударить гиперзвуковой ракетой "Оникс" по зданию Гаагского суда.

Марков считает, что призыв зампреда Совбеза РФ нанести ракетный удар по суду в Гааге будет официально дезавуирован, так как "ослабляет Россию".

"Чересчур уже", — выразил своё мнение политолог.

Он считает, что данное заявление говорит о том, что Россия якобы очень сердится по поводу решения Международного уголовного суда. Марков уверен, что к выдаче ордера на арест Владимира Путина следует относиться как к "клоунаде западных элит".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.