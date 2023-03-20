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Марков о призыве Медведева ударить ракетой "Оникс" по суду в Гааге: "Расслабляет Россию"

Общество

Политолог Сергей Марков объяснил, почему не одобряет предложение Дмитрия Медведева ударить гиперзвуковой ракетой "Оникс" по зданию Гаагского суда.

Марков о призыве Медведева ударить ракетой "Оникс" по суду в Гааге: "Расслабляет Россию"

Марков считает, что призыв зампреда Совбеза РФ нанести ракетный удар по суду в Гааге будет официально дезавуирован, так как "ослабляет Россию". 

"Чересчур уже", — выразил своё мнение политолог.

Он считает, что данное заявление говорит о том, что Россия якобы очень сердится по поводу решения Международного уголовного суда. Марков уверен, что к выдаче ордера на арест Владимира Путина следует относиться как к "клоунаде западных элит".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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