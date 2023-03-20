Политолог Сергей Марков объяснил, почему не одобряет предложение Дмитрия Медведева ударить гиперзвуковой ракетой "Оникс" по зданию Гаагского суда.
Марков считает, что призыв зампреда Совбеза РФ нанести ракетный удар по суду в Гааге будет официально дезавуирован, так как "ослабляет Россию".
"Чересчур уже", — выразил своё мнение политолог.
Он считает, что данное заявление говорит о том, что Россия якобы очень сердится по поводу решения Международного уголовного суда. Марков уверен, что к выдаче ордера на арест Владимира Путина следует относиться как к "клоунаде западных элит".
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