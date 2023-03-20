Медведев: ордер МУС на арест Владимира Путина приведёт к "чудовищным последствиям" для международного права

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Гаагский суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, тем самым взорвал информационную бомбу. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что МУС зря пошёл на такой необдуманный шаг, так как последствия для международного права будут чудовищными.

Вероятно, указание о суде ядерной державы пришло в Гаагу из Вашингтона, но практической ценности от этого никакой нет, отметил политик.

"Последствия для международного права будут чудовищные. Ведь это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдёт, все будут договариваться между собой. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано", — заключил Медведев.

Также зампредседателя пригрозил МУС ударами "Ониксов" по зданию суда в ответ на столь неосмотрительное решение.