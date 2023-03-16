Министерство просвещения России предупредило о возможной отмене ЕГЭ

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Думская фракция "Справедливая Россия — За правду" предложила отметить ЕГЭ. В Министерстве просвещения к подобной инициативе отнеслись настороженно и отметили, что единый экзамен позволяет ученикам из всех регионов страны претендовать на места в ведущих учебных заведениях.

"Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения. Более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей", — приводит слова представителя ведомства Народные новости.

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