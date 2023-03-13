Сергей Комков: большинство россиян выступили против ЕГЭ, но есть очевидные плюсы

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков прокомментировал систему ЕГЭ в России. Он напомнил, что первоначально вокруг ЕГЭ было много мифов и самые первые варианты были исключительно тестовыми. Однако такая система тестирования применяется в стране более 20 лет.

Комков отметил, что некоторые плюсы ЕГЭ были очевидны изначально. Экзамен давал возможность проверить знания сразу по многим темам, наполовину исключая человеческий фактор. Но в то же время госэкзамен даёт шанс школьнику с плохой успеваемостью. Ведь можно просто поставить галочки наугад — где-то да попадёшь, передаёт слова эксперта телеканал "360".

Другие минусы тоже были очевидны. Многие противники ЕГЭ утверждали, что экзамен не обеспечивает качественной проверки знаний, не проверяет мыслительные и творческие навыки выпускников.

По мнению Комкова, единственные, кто сегодня всё ещё считает госэкзамен полезным, это молодые люди, которым хочется "поиграть в лотерею": ничего не зная и отвечая наугад, попасть в вуз.

"ЕГЭ опасен тем, что ребята практически перестают учиться нормально, учителя занимаются с ними подготовкой к этому вот единому госэкзамену. То есть процесс обучения заканчивается. Две трети населения уже фактически это осознали", — сказал Сергей Комков.

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