Московские тюрьмы сильно переполнены - заключенных переводят в другие регионы

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Столичные следственные изоляторы столкнулись с переполненностью, достигшей почти 18%. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

В СИЗО Москвы переполненность составляет 17,6%. Из-за того, что мест в камерах катастрофически не хватает, некоторых заключённых переводят в следственные изоляторы соседних регионов. Об этом рассказала столичный омбудсмен Татьяна Потяева.

"Для устранения перелимита, а он на сегодняшний день составляет 17,6%, это высокий достаточно процент, и приведения учреждений в соответствие установленным требованиям, хочу подчеркнуть необходимость достройки следственного изолятора №7 и проведения ремонта камерных помещений режимного корпуса №3 следственного изолятора №1, — заявила она в ходе докладе о своей работе за 2022 год в Мосгордуме. — Наше руководство следственных изоляторов приняло решение переводить заключенных в близлежащие регионы — Тверская область, Владимирская область, в следственные изоляторы, с тем, чтобы разгрузить московские СИЗО".

Она отметила, что не первый год в своих отчётах предлагает более активно применять альтернативные меры пресечения вроде домашнего ареста и денежного залога в отношении тех обвиняемых, которые не представляют опасности для окружающих и особенно мошенников. Но сегодня люди годами сидят в СИЗО до суда, приговора и даже после того как этот приговор вынесен либо в ожидании результатов апелляции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.