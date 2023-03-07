Бывший министр Улюкаев рассказал, как кайфует от жизни после тюрьмы

1:19 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший глава Министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев рассказал, что после выхода из тюрьмы получает удовольствие, живя жизнью простого человека.

"Я был то каким-то немножко отстранённым от жизни, то большим начальником, то зэком. А теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф, на самом деле. Ходить по улицам, вести себя, как все остальные", — рассказал бывший министр в интервью YouTube-каналу "Naidi mamonta"

Он признался, что после выхода из тюрьмы проводит много времени с родными.

Глава МЭР Алексей Улюкаев был осуждён и приговорён к восьми годам колонии общего режима за получение взятки в размере двух миллионов долларов за одобрение государственной сделки. В ноябре 2016 года он был задержан в Москве после передачи ему взятки от руководителя компании "Роснефть" Игоря Сечина. Улюкаев заявил, что стал жертвой провокации и не совершал никаких преступлений. Однако суд признал его виновным и вынес приговор в декабре 2017 года. В конце апреля 2022 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева.

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