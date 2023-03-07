Бывший глава Министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев рассказал, что после выхода из тюрьмы получает удовольствие, живя жизнью простого человека.
"Я был то каким-то немножко отстранённым от жизни, то большим начальником, то зэком. А теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф, на самом деле. Ходить по улицам, вести себя, как все остальные", — рассказал бывший министр в интервью YouTube-каналу "Naidi mamonta"
Он признался, что после выхода из тюрьмы проводит много времени с родными.
Глава МЭР Алексей Улюкаев был осуждён и приговорён к восьми годам колонии общего режима за получение взятки в размере двух миллионов долларов за одобрение государственной сделки. В ноябре 2016 года он был задержан в Москве после передачи ему взятки от руководителя компании "Роснефть" Игоря Сечина. Улюкаев заявил, что стал жертвой провокации и не совершал никаких преступлений. Однако суд признал его виновным и вынес приговор в декабре 2017 года. В конце апреля 2022 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева.
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