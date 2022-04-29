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Автор Юлия Миленина

Адвокат Князев: Улюкаев досрочно выйдет на свободу в связи с выплатой штрафа

Общество

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев полностью выплатил штраф, назначенный судом. Об этом заявил председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев, комментируя в интервью Pravda.Ru решение об условно-досрочном освобождении экс-чиновника.

Адвокат Князев: Улюкаев досрочно выйдет на свободу в связи с выплатой штрафа

По словам эксперта, хорошее поведение бывшего министра в колонии также могло повлиять на окончательный судебный вердикт.

"В данном случае большую роль сыграло то, что штраф был полностью выплачен. Когда Улюкаев окажется в Москве, будет отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) как условно осуждённый. И только спустя несколько лет полностью освободится. Сейчас экс-министр не должен совершать других преступлений, иначе его могут вернуть в тюрьму", — сказал Князев.

Адвокат добавил, что судебное решение в силах обжаловать только прокурор. При этом эксперт подчеркнул: прокуратура выступила за освобождение бывшего чиновника, поэтому каких-либо изменений в этом деле не ожидается.

27 апреля суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева, который был осуждён за получение взятки. Он сможет покинуть колонию в мае.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
Темы штраф алексей улюкаев
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Адвокат Князев: Улюкаев досрочно выйдет на свободу в связи с выплатой штрафа
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