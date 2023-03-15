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РИА Новости: Российской Федерации предстоит большая работа над ошибками

1:03
Общество

Обозреватель РИА Новости Сергей Савчук в своём материале оценил последнюю инициативу вице-премьера и полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Он распорядился создать Федеральный научно-исследовательский и производственный центр освоения минеральных ресурсов.

РИА Новости: Российской Федерации предстоит большая работа над ошибками

Савчук отметил, что на Дальнем Востоке после развала СССР наблюдается упадок в сфере геологии. На данный момент ведутся работы на месторождениях, разработанных ещё в советский период. Россия практически перестала отправлять экспедиции для нахождения новых, либо этим занимаются лишь частные компании.  

Ввод масштабных санкций в 2022 году показал, что нашей стране важно самостоятельно развивать многие сферы. В частности, обратить внимание на нефтегазовую отрасль, которая понесла крупные потери.

Также следует не забывать и о проверенных партнёрах, к которым Савчук отнёс Белоруссию и Китай.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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