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РИА Новости: страны Европы расплачиваются за антироссийские санкции

2:16
Мир

В Великобритании произошёл резкий скачок цен на продукты, и возник дефицит. Фермеры обращаются к властям поддержать энергоёмкие секторы сельского хозяйства, а правительство предлагает населению перейти на корнеплоды. Об этом подробно рассказала обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина.

РИА Новости: страны Европы расплачиваются за антироссийские санкции

Причиной кризиса называют неожиданное похолодание в Испании и Марокко. Однако население не согласно с этим. По мнению граждан, дефицит продуктов питания связан с отказом от российских энергоресурсов. Из-за этого содержание теплиц обходится очень дорого.

Министр окружающей среды Тереза Коффи заявила, что не может контролировать погоду в Испании, посоветовав заменив салат корнеплодами. По её словам, дефицит сохранится в течение месяца. Также она рекомендует гражданам больше трудиться для увеличения доходов.

Директор Британской ассоциации производителей Джек Уорд считает, что трудности возникли из-за инфляции. Подорожали электроэнергия и рабочая сила, тепличные хозяйства разоряются.

Цены подскочили также в Испании и во Франции, хотя дефицита там нет. Дело в тарифах.

"В Великобританию российский газ не поступает. Нефть и нефтепродукты покупают через третьи страны. В частности, Индию. Сложное транспортное плечо, естественно, сказывается на конечном потребителе", — поясняет директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Поставки овощей из Китая помогли бы решить вопрос. Однако в этом случае придётся полностью перестраивать логистику. 

Устранить проблему предлагают поставкой продуктов из переработанных насекомых. Однако эксперты считают, что пища из насекомых не получит повсеместного распространения в Великобритании и других странах Европы. Многие не готовы к этому психологически.

"Бездействие властей обернётся большими бедами: ускоренным сокращением посевных площадей, падением урожая, разорением фермеров и дальнейшим ростом цен", — заключила Сарапина.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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