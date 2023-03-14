Житель Белгородской области не взлюбил классного руководителя пасынка. Мужчина записал оскорбительное аудиосообщение, где оболгал педагога и отправил в родительский чат школы. Об этом передаёт bel.ru.
Мировой судья Корочанского района признал белгородца виновным в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Мужчина распространял ложные сведения, порочащие честь и достоинство педагога, через интернет.
35-летний местный житель получил пол года колонии общего режима, однако приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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