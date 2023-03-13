В школах Запорожской области с 1 сентября отменят обязательное изучение украинского языка

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Во всех школах Запорожской области с 1 сентября нынешнего года отменяется обязательное изучение украинского языка. Об этом рассказала министр образования и науки региона Елена Шапурова.

Она добавила, что возможность изучать украинский язык для школьников останется, но лишь факультативно. Для того необходимо желание самого ученика и согласие родителей.

Ранее сообщалось, что войска Украины активизировались в Запорожье. Боевики создают укрепрайоны в подконтрольной им части области, чтобы начать наступление.

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