Во всех школах Запорожской области с 1 сентября нынешнего года отменяется обязательное изучение украинского языка. Об этом рассказала министр образования и науки региона Елена Шапурова.
Она добавила, что возможность изучать украинский язык для школьников останется, но лишь факультативно. Для того необходимо желание самого ученика и согласие родителей.
Ранее сообщалось, что войска Украины активизировались в Запорожье. Боевики создают укрепрайоны в подконтрольной им части области, чтобы начать наступление.
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