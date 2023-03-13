Тюменский суд не знает, что делать с делом супругов, один из которых решил сменить пол

Центральный районный суд Тюмени 13 марта слушал необычное дело, касающееся развода пары горожан.

Как пишет nashgorod.ru, это дело удивительно тем, что супругов пытаются развести против их воли на основании того, что решил сменить пол.

Об этом узнали местные органы власти во время подачи супругом документов на изменения в паспорте из-за смены пола. После этого городская прокуратура приняла решение развести пару, которая, в свою очередь, выступила категорически против своего развода и подала в суд.

В ходе закрытого заседания суда супруги объяснили, что делают остаться в этом статусе. В прокуратуре пояснили им, что в брак они вступили, ещё будучи представителями разного пола, а однополые браки в России запрещены, согласно Семейному кодексу РФ.

Теперь суду необходимо решить, что делать с этим щекотливым делом, поэтому после того, как обе стороны высказали своё мнение по этому вопросу, он взял паузу до четверга.

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