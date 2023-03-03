Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака

5:29 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Из карикатуры прошлого. Она: "Знаешь, сегодня исполнился ровно год со дня нашей свадьбы!". Он: "Да, милая? Мы должны отпраздновать этот день. Сегодня вечером я отправлюсь в кабак с друзьями — пусть позавидуют нашему счастью!"

Сегодня с браком человеческим как-то всё сложнее. Тем более, законы во многих странах весьма настороженно и неоднозначно относятся к этому непростому "изобретению" человечества.

Приличная девушка не пойдёт замуж за ковбоя из приюта

Полагаю, что наиболее отъявленными специалистами в области юриспруденции считаются США. Вероятно, здесь столько же юристов, "сколько капель в море, сколько песчинок в пустыне и сколько звёзд на небе", как говорил персонаж "Кавказской пленницы". С ним был согласен и журнал "Eugenics Reviue", который примерно в этом же направлении заявлял:

"Сколько законов о браке, столько и допускаемых законом опытов усовершенствования человеческой породы".

Действительно, США — весьма интересный пример для юристов всего мира. Имея в наличии десятки штатов, страна стала мировой социологической лабораторией для производства опытов в области брачного права. Пример многожёнства мормонов, где полигамная практика среди белых последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, публично практиковавшаяся в XIX веке, была проклята всеми официальными христианскими церквями и даже Шерлоком Холмсом. Правда, сегодня такой "казус" в христианстве уже никого не напрягает. Если не попадёшься, конечно.

После весьма раскрепощённых годов "детей цветов" 1960-1970-х, когда молодые люди утром с удивлением видели в постели такую же удивляющуюся девицу, сейчас нравам морали де-факто не придают большого значения. Правда, за изнасилование или даже за якобы неприличный взгляд на зад дамы вам могут дать большой срок. Конечно, за зад не дадут, только уволят. По крайней мере, женщины теперь имеют большие права, чем их прабабки в начале прошлого века. Хотя, и тогда закон пытался оградить права женщин. Другое дело, где и как. Но американцам проще. Всегда можно было сунуть в нос "любимому" револьвер.

И всё-таки тогда нравы были более чинными и благородными. Юноши до 21 года и девушки до 18 лет не могли вступать в брак без согласия родителей. А в Калифорнии (это там, где сейчас "всемирный содом") запрещали выдачу брачных свидетельств в тех случаях, когда одна из сторон страдала слабоумием, сумасшествием или алкоголизмом. С высоты сегодняшних времён весьма правильное требование.

В штате Индиане к брачующимся были более серьёзные требования. Там просили предъявить справку, что ты не эпилептик. А для более веского основания, что тебе есть на что кормить будущую семью, у тебя должна быть справка за последние пять лет, что ты не живёшь в богадельне или приюте.

Чем больше разводов — тем больше браков или наоборот?

И, конечно, у брачующихся королевской крови (раньше из-за этого велись династические войны) напрочь были запрещены свадьбы между двоюродными по крови юношами и девушками. Этого в США придерживается большинство штатов до сих пор, ссылаясь на христианскую догму о кровосмесительстве.

Штат Мичиган давал пять лет за скрытие своей болезни до вступления в брак. Правда, не уточнялось, какой. Здесь, вероятно, уже вступали в дело адвокаты. Зато признание незаконнорожденных детей было весьма чадолюбивым. Например, дети, рождённые вне брака, становятся законными по вступлении родителей в брак. Правда, при условии, что папа признает их своими.

США столетиями являются и лидерами в области бракоразводного процесса. В стране "всеобщей демократии и свободы" уже давно решили, что проще развестись, чем жениться или выйти замуж. Экономическую сторону не затрагиваем. Всё-таки большая часть разводящихся — не миллионеры. Хотя, когда-то и утверждали специалисты по обе стороны океана, что "американская лёгкость развода способствует заключению браков". С этим не весьма всё складывается, судя по обилию разводов в той же России или Европе.

А вот когда суженые попадают под хорошую статью, как это было в Висконсине, Аризоне и Мичигане, браку приходил конец. И никакое телефонное право не помогало.

Когда суженый приговаривался к пожизненному заключению, брак здесь автоматически расторгался. Причём, и более позднее помилование не возвращало заключённому право на старый брак. А значит, и право на какую-либо собственность, нажитую в совместном проживании. К тому же, в начале прошлого века некоторые штаты на законодательном уровне приняли решение о запрете иметь детей слабоумным, насильникам и рецидивистам. Речь шла о медицинском вмешательстве. Правда, с разрешением правительственных органов. Были ли такие прецеденты — история умалчивает.