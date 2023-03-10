В "Современнике" заявили, что не увольняли Лию Ахеджакову — она остаётся в труппе

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Народная артистка России Лия Ахеджакова продолжает служить в театре "Современник", её не увольняли. Об этом заявили в самом учреждении культуры.

Слухи о том, что Лия Ахеджакова была уволена из театра "Современник", в котором она прослужила десятки лет, не соответствуют действительности. В феврале сама актриса рассказала, что после отмены спектакля "Игра в джинн" ролей в театре у неё не осталось. Однако представитель театра отметил, что Ахеджакова не уволена, она продолжает служить и числиться в составе труппы.

Отметим, что в сети распространяется письмо от имени Ахеджаковой, в котором она прощается со сценой: "Моя дорогая, любимая сцена, ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю. Какие драматурги! Какие режиссёры! Какие партнёры!"

После публикации этого письма и появились сообщения о том, что известную своей радикальной политической позицией 84-летнюю актрису уволили из родного театра.

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