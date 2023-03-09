Двое полицейских Удмуртии предстанут перед судом за то, что в декабре 2021 года они пытали задержанного, пытаясь "выбить" из него признание.
Как рассказывает udm-info.ru, избитый служителями правопорядка гражданин позже написал на них заявление. Однако полицейские, руководствуясь жаждой мести, незаконно проникли в квартиру избитого ими ранее мужчины, и покалечили его при помощи деревянной биты.
На преступников в форме завели уголовное дело, которое будет рассмотрено судом в ближайшее время. Оказавшиеся на скамье подсудимых полицейские могут сесть в тюрьму на срок до 10 лет.
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