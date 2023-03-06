Жительница Воткинска Удмуртии отправила мошеннику свыше ста тысяч рублей. Злоумышленник в мессенджере представился иностранцем и пообещал жениться на 72-летней пенсионерке.
Жертва рассказала о происшествии полицейским. По данным правоохранителей, преступник выразил желание приехать в гости, но пожаловался на проблемы с деньгами. Мужчина попросил средства и сказал, что вернёт их, когда встретится с возлюбленной. Всего она перевела мошеннику 102 тысячи рублей.
Как отметили в udm-info.ru, возбуждено уголовное дело.
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