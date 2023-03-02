Жительница Екатеринбурга пожаловалась на использующих её номер мошенников

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Телефонные мошенники использовали номер жительницы Екатеринбурга для обмана своих жертв. Как заявила женщина, возмущённые граждане звонят ей и угрожают.

Как написали в tagilcity.ru, преступники применили технологию подмены номера. По информации СМИ, у россиянки, которая сталкивалась с негативом, случился нервный срыв. При этом мобильный оператор заявил, что не сможет помочь женщине. Отказываться от номера она не собирается, поскольку работает адвокатом и её контакты нужны клиентам, добавили в издании.

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