Нижегородские учёные займутся поиском затонувших кораблей со времён Великой Отечественной войны на дне Баренцева моря. Проект безопасного подъёма был разработан сотрудниками Волжского госуниверситета водного транспорта совместно с фондом "ЮНЭКО", сообщает newsnn.ru.
Во время работ будут задействованы методы математического моделирования и современных информтехнологий. Сотрудники Центра экобезопасности и мониторинга нижегородского вуза уже создали база данных по судам, которые затонули с 1941 по 1945 годы.
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