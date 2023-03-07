Нижегородские учёные займутся поиском затонувших судов в Баренцевом море

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Нижегородские учёные займутся поиском затонувших кораблей со времён Великой Отечественной войны на дне Баренцева моря. Проект безопасного подъёма был разработан сотрудниками Волжского госуниверситета водного транспорта совместно с фондом "ЮНЭКО", сообщает newsnn.ru.

Во время работ будут задействованы методы математического моделирования и современных информтехнологий. Сотрудники Центра экобезопасности и мониторинга нижегородского вуза уже создали база данных по судам, которые затонули с 1941 по 1945 годы.

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