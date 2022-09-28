На морском дне нашли корабль, отправивший предупреждение об айсберге "Титанику"

Корабль, отправивший предупреждение об айсберге "Титанику" в его роковом путешествии в 1912 году, был обнаружен на морском дне. Исследователи Университета Бангора в Уэльсе с помощью многолучевого гидролокатора идентифицировали обломки SS Mesaba, торгового судна, отправившего радиосообщение на "Титаник" во время его пересечения Атлантики.

Хотя "Титаник" и получил сообщение, предупреждение так и не дошло до капитана на мостике, и рано утром 15 апреля "непотопляемый" лайнер столкнулся с айсбергом и затонул. Шесть лет спустя SS Mesaba затонула в Ирландском море. Судно совершало конвойный рейс из Ливерпуля в Филадельфию 1 сентября 1918 года, когда его торпедировала немецкая подводная лодка. Тогда погибли двадцать человек, пишет Newsweek.

Обломки "Титаника" были найдены в 1985 году, а затонувшее судно Mesaba удалось точно идентифицировать только сейчас.