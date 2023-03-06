Жители Москвы и Подмосковья считают ошибки в ценниках самым частым способом обмана в магазинах

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Исследовательское агентство "ПромРейтинг" провело опрос и выяснило, что жители Москвы и Подмосковья думают об обмане в офлайн-магазинах.

Согласно исследованию, проведённому специалистами агентства, розничный оборот торговли в России в 2022 году составил 42,5 триллионов рублей, и только 9,2 процента пришлось на онлайн-магазины. Это говорит о том, что большинство мошеннических схем приходится на офлайн-продажи, сообщают "Вести Подмосковья".

Большинство жителей столичного региона убеждены, что обманы в магазинах всегда заранее спланированы, а вовсе не случайны. Так, 70 процентов респондентов считают, что ошибки с ценниками в магазинах являются самым распространённым видом мошенничества. 42 процента опрошенных заявили, что обманом являются многие акции из-за их хитрых условий. И 20 процентов респондентов отметили, что основным видом обмана покупателей является обвес.

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