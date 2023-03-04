Симоньян призвала отыскать тракториста, отказавшего в помощи раненому мальчику в Брянской области

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян возмущена тем, что водитель трактора отказался помогать детям в Брянской области, которые стали жертвами нападения диверсантов.

Глава RT опубликовала в своём микроблоге рассказ матери мальчика Фёдора, который был ранен во время атаки ДРГ.

Мама ребёнка рассказала, что её сын с двумя девочками попросил сначала помощи у проезжавшего мимо тракториста, однако тот проигнорировал мольбы детей о помощи.

После школьников подобрал легковой автомобиль. Детей согласились отвезти в безопасное место незнакомый водитель и его пассажир.

Симоньян считает, что водителя трактора нужно отыскать.

"А можно найти этот трактор, который отказался спасать раненого ребенка с еще двумя девочками? Есть же фамилия у этого трактора. Поищите, коллектив", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что губернатор Брянской области Александр Богомаз навестил мальчика Фёдора в больнице.

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