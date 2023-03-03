Губернатор Брянской области Александр Богомаз навестил мальчика Фёдора, который получил ранение во время атаки диверсантов, в больнице. Политик назвал Федю героем и настоящим бойцом.
"Так он воспитан, и оба его старших брата сегодня защищают нашу страну, участвуя в специальной военной операции, а младший во всём берёт с них пример", — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Сегодня к Феде приехала мама, которая очень волновалась за жизнь и здоровье сына. Но Фёдор в надёжных руках врачей. Ребёнку уже провели уникальную многочасовую операцию по извлечению пули. Вчера мальчик был в реанимации, сегодня его перевели в палату.
"Держится мужественно, не жалуется, наоборот, даже сам старается приободрить маму", — рассказал Богомаз.
Губернатор подчеркнул, что поддерживает постоянную связь с мамой отважного мальчика.
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