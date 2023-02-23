Владимир Путин признался, что сам бы мог с трудом слушать своё послание

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент России Владимир Путин рассказал о сложностях, с которыми столкнулся при оглашении Послания Федеральному собранию. По словам российского лидера, его выступление длилось около двух часов и концентрировать внимание на такой срок проблематично.

"Вот Вы упомянули про Послание. Конечно, всё слушать очень тяжело. Почти два часа. Я бы сам с трудом всё это выслушал, если пришлось бы слушать. Сказать легче, чем слушать", — рассказал президент.

Ранее сообщалось, что Послание Путина ФС 2022 года будет о мобилизации страны и цене победы.

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