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Послание Путина ФС 2022 года будет о мобилизации страны и цене победы

Политика

Послание российского президента Федеральному собранию 2022 года находится в работе: оно должно прозвучать до конца декабря. Эксперты ждут, что глава государства озвучит судьбоносные решения в этом выступлении, сообщает "Царьград".

Послание Путина ФС 2022 года будет о мобилизации страны и цене победы

Вероятнее всего, российский президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в ближайший месяц. По данным источников, структуры администрации президента получили распоряжение о подготовке послания еще 10 ноября.

Согласно действующему закону и по традиции, послание президента Федеральному собранию обязано звучать ежегодно.

Последнее послание было проведено 21 апреля 2021 года, а в сентябре Путин озвучивал Совфеду и Госдуме решение о признании Россией результатов референдумов на новых территориях, хотя посланием Федеральному собранию это обращение не было.

В послании руководитель государства обычно проговаривает своё отношение к актуальным проблемам страны и озвучивает возможные методы их решения. Практически сразу после послания издаются указы и законопроекты, при помощи которых эти планы воплощаются в жизнь. Президент таким образом задает вектор развития страны и объясняет, что именно, как и когда будет делаться.

Скорее всего, в этом году президент не станет проводить традиционную прямую линию с населением страны, хотя Кремль рассказал: глава государства "намерен пообщаться с гражданами", в том числе на темы мобилизации и СВО.

Тематика посланий в предыдущие годы была весьма разнообразной:

  • В 2018 году речь шла о новом стратегическом оружии России.
  • В 2019 году президент обсуждал социальные вопросы.
  • В 2020-м — обсуждались и озвучивались поправки в Конституцию.

Теперь наверняка "магистральной темой" станет СВО, её ход, мобилизация, чем и когда закончится спецоперация, действия врагов и противников и "русский ответ". Именно эти вопросы, по данным социологов, интересуют в России буквально всех.

Что будет в послании президента-2022?

Можно предположить, что:

  1. Прозвучит уверенное "все цели СВО будут достигнуты".
  2. Многие аналитики считают, что президент обратится к мобилизованным и военным.
  3. Можно рассчитывать, что Путин расскажет и о предложениях мира (а также реакции РФ на это), и о зерновой сделке и, что логичнее всего, о мобилизации.
  4. Возможны какие-то подвижки в вопросе о кадровых изменениях и наличии саботажников, "спящих" в реальных властных институтах.
  5. В экономическом плане понятно, что страна перестраивается на военные рельсы, импортозамещение потихоньку движется, а внешняя торговля переориентируется.
  6. Весьма актуальны были бы прогнозы по развитию Северного морского пути, Восточного полигона и Мурманского транспортного узла.
  7. Нужно коснуться и вопроса новых социальных гарантий и выплат гражданам — семьям мобилизованных.
  8. Хорошо вписалось бы в послание разъяснение про дополнительное федеральное финансирование ипотечного кредитования.

"Владимиру Путину сейчас не нужны обещания в предвыборном стиле. У президента поддержка в 80% избирателей, поэтому послание будет мобилизационным и в то же время социальным", — считает издание.

В целом накануне военной зимы россияне хотят услышать от Путина, что "всё, что происходит — путь к победе".

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Олег Артюков
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