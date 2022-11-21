Послание российского президента Федеральному собранию 2022 года находится в работе: оно должно прозвучать до конца декабря. Эксперты ждут, что глава государства озвучит судьбоносные решения в этом выступлении, сообщает "Царьград".
Вероятнее всего, российский президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в ближайший месяц. По данным источников, структуры администрации президента получили распоряжение о подготовке послания еще 10 ноября.
Согласно действующему закону и по традиции, послание президента Федеральному собранию обязано звучать ежегодно.
Последнее послание было проведено 21 апреля 2021 года, а в сентябре Путин озвучивал Совфеду и Госдуме решение о признании Россией результатов референдумов на новых территориях, хотя посланием Федеральному собранию это обращение не было.
В послании руководитель государства обычно проговаривает своё отношение к актуальным проблемам страны и озвучивает возможные методы их решения. Практически сразу после послания издаются указы и законопроекты, при помощи которых эти планы воплощаются в жизнь. Президент таким образом задает вектор развития страны и объясняет, что именно, как и когда будет делаться.
Скорее всего, в этом году президент не станет проводить традиционную прямую линию с населением страны, хотя Кремль рассказал: глава государства "намерен пообщаться с гражданами", в том числе на темы мобилизации и СВО.
Тематика посланий в предыдущие годы была весьма разнообразной:
Теперь наверняка "магистральной темой" станет СВО, её ход, мобилизация, чем и когда закончится спецоперация, действия врагов и противников и "русский ответ". Именно эти вопросы, по данным социологов, интересуют в России буквально всех.
Можно предположить, что:
"Владимиру Путину сейчас не нужны обещания в предвыборном стиле. У президента поддержка в 80% избирателей, поэтому послание будет мобилизационным и в то же время социальным", — считает издание.
В целом накануне военной зимы россияне хотят услышать от Путина, что "всё, что происходит — путь к победе".
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