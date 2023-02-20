В Омске водитель маршрутки высадил ребёнка и привлёк внимание прокуратуры

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

В Омске водитель маршрутки выгнал девочку из-за отсутствия средств на карте. Ребёнок хотел использовать платёжное средство сестры, но мужчина запретил это сделать, отметили журналисты.

По данным gorod55.ru, плачущую школьницу заметили возле остановки прохожие. Они позвонили родителям девочки и спросили, можно ли довезти её домой на машине, сообщили в СМИ. Граждане разрешили помочь своей дочке.

Как подчеркнули в издании, прокуратура по региону запустила проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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