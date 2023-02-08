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В Новосибирске кондуктор выгнала из автобуса 12-летнего подростка-боксёра

Россия

В Новосибирске кондуктор автобуса №13 высадила 12-летнего школьника из-за проблем с оплатой по транспортной карте, пишет atas.info.

В Новосибирске кондуктор выгнала из автобуса 12-летнего подростка-боксёра

Как отмечает издание, мальчик хотел добраться на кружок по боксу, однако его карточка не сработала в общественном транспорте. Кондуктор отказалась от помощи ребёнку.

Впоследствии перевозчик поговорил с сотрудницей, из-за которой подростку пришлось добираться на секцию пешком в холодную погоду. 

По его словам, женщина больше не будет работать на маршруте. Для мальчика же пообещали организовать праздник в знак извинения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле кондуктор пыталась высадить из трамвая 12-летнего ребёнка, которому не хватило два рубля на билет. Пассажиры заступились за мальчика и помогли ему собрать необходимую сумму. Через некоторое время сотруднице общественного транспорта был объявлен выговор.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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