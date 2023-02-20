РИА Новости: Россия стоит на пороге смены элит

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Социально-политический ландшафт России уже через несколько лет, очевидно, изменится до неузнаваемости, а талантливым детям эффективных менеджеров придётся серьёзно подумать о включении в свой рабочий гардероб камуфляжа "горка" и потрёпанной пары берцев. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников в своей авторской колонке.

Он отметил, что внушительный перечень мер поддержки для участников боевых действий и их семей продолжает расти.

"Когда грянул гром, в отличие от инфлюенсеров и создателей контента, побежавших штурмовать пограничные переходы, русские, чеченские и бурятские мужики пошли штурмовать Мариуполь и Бахмут, платя за наши грехи, трусость и комфорт самой верной и крепкой валютой в мире — своей кровью. И сейчас они в промёрзших окопах и горящих танках создают новый мировой порядок и создают нашу страну заново", — заметил публицист.

По его мнению, в скором будущем элиты России серьёзно изменятся, а новая российская держава обретёт именно ту форму государства и общества, о которой мечтали наши предки и которую предсказывали святые пророки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.