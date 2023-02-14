В Ставропольском крае опровергли информацию о продавце ядовитых духов из Луганска

В Telegram-канале "Оперштаб. Ставрополь" прокомментировали данные о продаже духов, в состав которых входят ядовитые вещества.

По информации newstracker.ru, сообщалось, что человек, который приехал из Луганска, предлагает местным жителям приобрести духи за небольшую сумму. При этом во флаконах якобы находится яд.

"Информационная атака для запугивания россиян", — заявили в Оперштабе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Возможно ли отравление после санобработки в магазинах