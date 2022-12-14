В Ростовской области опровергли информацию о ядовитой кукурузе из Узбекистана

Представители Роспотребнадзора по Ростовской области прокомментировали данные об опасной кукурузе из Узбекистана. Граждане заявляли, что в продукте "ЧП A.I.M-SHAMSHOD" находится ботулотоксин.

"Информация не соответствует действительности", — подчеркнули в ведомстве, передаёт rostovgazeta.ru.

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