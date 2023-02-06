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Правоохранители задержали пытавшегося украсть тело Ленина из Мавзолея москвича

Общество

В ночь на понедельник, шестое февраля, 42-летний мужчина пытался похитить тело русского революционера Владимир Ленина из Мавзолея.

Правоохранители задержали пытавшегося украсть тело Ленина из Мавзолея москвича

Как написали в "МК", по информации правоохранителей, мужчина не успел открыть дверь, потому что они его задержали. Обвиняемый признался им в желании украсть тело, добавили журналисты. Он не смог объяснить своё поведение. Полицейские вызвали скорую психиатрическую помощь. Выяснилось, что у больного москвича произошло обострение.

По данным СМИ, в тот день мужчина, который работает сборщиком мебели, употреблял алкоголь.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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