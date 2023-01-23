Политолог Кедми объяснил саботаж внутри России словами Ленина

Политолог Яков Кедми не понимает ориентацию России в отношении Всемирной торговой организации (ВТО). Эксперт подчеркнул, что США, которые являются покровителями капитализма, субсидируют стоимость энергии для своих компаний. Вашингтон выбивает доступные тарифы для американских компаний, а жалобы в ВТО, на которую "молится" российская сторона, никак не мешают Белому дому, указал политолог.

"Деньги, которые не вкладываются, не работают. Они должны быть вложены в экономику, в инфраструктуру. У вас там не хватает капиталовложений, но у вас докладывают о новых рекордах по деньгам, которые есть у государства. Кроме как саботаж, об этом ничего сказать нельзя", — цитирует слова Кедми Экономика сегодня.

Политолог убеждён, что членство в ВТО является священным для некоторой группы людей в России, которую раньше назвали "буржуазией". Эксперт вспомнил фразу Ленина и подчеркнул, что именно эти люди предадут родину при любом удобном случае и пойдут на всё, чтобы сохранить свою власть и деньги.

"Только он не называл это осторожным словом "интеллигенция" — он сказал чётко слово, которое вы забыли, которое вас гробит: буржуазия готова продать свою страну и народ за любую сумму денег. Те, кто молится на ВТО — это буржуазия", — заявил Кедми.