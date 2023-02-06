Адвокат: установить страну, в которой находится Белоцерковская*, не составит труда

Суд в Москве заочно приговорил к девяти годам заключения блогера Веронику Белоцерсковскую* за распространение фейков о ВС РФ. Какова вероятность того, что блогер всё же попадёт под российское правосудие, оценил в беседе с Pravda.Ru адвокат Андрей Алёшкин.

Юрист отметил, что приговор подлежит исполнению, даже когда он вынесен заочно.

"Исполнение в данном случае находится в юрисдикции Российской Федерации, переходит в Генеральную прокуратуру, дальше — по запросу в Интерпол. Устанавливается местонахождение, после чего осуществляется экстрадиция", — пояснил эксперт.

Он добавил, что должно быть соглашение с той страной, в которой находится осуждённый, об экстрадиции или совместной деятельности по пресечению преступности.

Если желание экстрадировать у РФ есть, если человек, находящийся в стране, не получил политического убежища, то, соответственно, эта процедура достаточно долгая, но она реализуемая, считает собеседник издания.

По его мнению, установить страну, где находится сейчас Белоцерковская*, не составляет никакой проблемы.

"Достаточно посмотреть, куда она вылетала из РФ, дальше отследить маршруты перемещения. В принципе, конечную точку установить несложно. А дальше уже обратиться, если будет необходимость, в суд для того чтобы экстрадировать", — заключил адвокат.

*Минюстом РФ внесена в список физических лиц выполняющих функцию иностранного агента от 22 июля 2022 года.

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