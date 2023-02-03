Минюст России включил в реестр иноагентов блогера Николая Соболева*

Блогер Николай Соболев* решением Министерства юстиции РФ включён в список иноагентов. Такое решение ведомство приняло 3 февраля.

"Н.Ю. Соболев высказывался против граждан Российской Федерации и специальной военной операции на Украине", — говорится в сообщении на сайте Минюста.

В ведомстве уточнили, что Соболев выступал в поддержку Украины, а также распространял материалы, созданные на средства заказчиков из недружественных стран.

Ранее Pravda.Ru писала, что британцы требуют от Зеленского сдаться после предупреждения Путина.

* - физическое лицо - иностранный агент.

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