Главу новосибирской компании оштрафовали на 1,3 миллиона рублей за незаконное использование логотипа известной жвачки

Директор компании из Новосибирска будет вынужден заплатить штраф в размере 1,3 миллиона рублей за то, что его фирма незаконно использовала маркировку известного бренда "Love is…" на своей продукции.

Как пишет Сиб.фм, компания "Vsemayki", директором которой является Василий Левченко, использовала на своей одежде и аксессуарах товарный знак "Love is…", не имея на это соответствующего разрешения.

Нарушение авторских прав обошлось предпринимателю в 1,3 миллиона рублей. У Левченко в течение месяца есть право на обжалование судебного решения и подачу апелляции.

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