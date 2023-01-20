Подростку из Новосибирска грозит 10 лет тюрьмы за работу курьером у мошенников

Правоохранителями Абакана был задержан 17-летний подросток из Новосибирска, который решил подработать курьером у мошенников. Всего за три недели аферисты с его помощью обманули пенсионеров более чем на 400 тысяч рублей.

Преступникам удалось завербовать молодого человека через рекламу в мессенджере в январе 2023 года. В его обязанности входило приезжать к пенсионерам, которых обманули телефонные мошенники, забирать деньги и переводить их на указанный счет, оставляя себе десятую часть.

Как рассказал представитель следственного комитета изданию newkhakasiya.online, подростку удалось получить от двух пожилых жителей города почти 400 тысяч рублей.

Юношу задержали благодаря бдительности 72-летней абаканки. Женщине позвонили неизвестные, представившиеся полицейскими, и рассказали, что её дочь виновата в дорожной аварии. Чтобы не возбуждать уголовное дело "правоохратители" затребовали крупную взятку. Пенсионерка согласилась на условия мошенников, но после звонка дочери обратилась к настоящим сотрудникам полиции.

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