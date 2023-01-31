Эксперт по выявлению лжи Румянцев указал на проблему в выступлениях чиновников

Ответы чиновников на вопросы простых граждан переполнены шаблонами и канцеляризмами, поэтому народ с недоверием относится к госслужащим. По мнению эксперта по профессиональному выявлению лжи Александра Румянцева, чиновники стали слишком часто использовать англоязычные слова в своей речи.

"Из язык настолько насыщен специфичными терминами, что люди из 10 слов три-четыре не до конца понимают", — отметил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт считает, что с народом следует разговаривать простым русским языком и находить синонимы к каждому заимствованному слову.

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