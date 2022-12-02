Названы самые дорогие закупки чиновников в ХМАО: принтер и именные футляры

Администрация Нижневартовского района ХМАО нашла поставщика двух многофункциональных принтеров, каждый из которых стоит 200 тысяч рублей. Однако устройства обладают не цветной печатью, а чёрно-белой, зато есть возможность двухстороннего сканирования. Следовательно, чиновники могли бы приобрести обычные принтеры за 70 тысяч рублей.

В администрации Нефтеюганского района выставили на закупку изготовление именных деревянных плакеток и футляров. Стоимость одного изделия оценивается в 20 тысяч рублей. Общая стоимость на всех чиновников составляет 400 тысяч рублей.

"Для каких целей закупаются данные изделия не сообщалось", — передаёт muksun.fm.

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