Москва передумала передавать Уфе 50 трамваев из-за экономической ситуации

В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что Москва передумала передавать городу 50 трамваев из-за экономической ситуации.

Бывший мэр Уфы Сергей Греков договорился с Москвой о передаче городу 50 подержанных трамваев. Около года назад на сайте госзакупок начали искать подрядчика, который перевёз бы трамваи. Однако передача постоянно откладывалась по разным причинам.

Ссылаясь на мэрию города, mkset.ru сообщает, что в связи с экономической обстановкой и ростом стоимости подвижного состава Правительство Москвы приняло решение приостановить передачу трамваев.

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