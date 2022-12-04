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Неисправный трамвай собрал "караван" на Среднем проспекте

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Вечером 3 декабря в Петербург прибыл новый трехсекционный "умный" трамвай "Витязь-М", сообщает "МК в Питере". До конца 2022 года в городе появится еще 26 таких машин, а всего по городу будет ездить 81 трамвай.

"Умный" транспорт умеет экономно расходовать энергию, контролировать состояние путей, кроме того, сможет быстро остановиться, если на рельсах пешеход, и двигаться автономно на обесточенных участках. Когда новый транспорт выйдет на линии и на какие именно маршруты, пока неизвестно.

 

По иронии, тем же днем чуть ранее впечатляющая пробка из семи трамваев собралась на Среднем проспекте Васильевского острова вечером 3 декабря. По сообщению ГУП "Организатора перевозок", причиной стала поломка впереди идущего состава, но сразу после происшествия очевидцы писали, будто бы проблема возникла с путями.

 

Фотографии вереницы трамваев облетели соцсети.

Почти час трамваи №6 и №40 шли по измененному маршруту до парка №3. Оба маршрута, позволяющие проехать по Выборгской и Петроградской сторонам, Васильевскому острову, весьма востребованы у петербуржцев, поэтому отсутствие трамваев не осталось незамеченным: фото длинного "каравана" на рельсах попало во многие городские издания, тем более, что в очереди заметили и туристический ретро-вагон.

В 2023 году должны появиться несколько новых трамваев Уралвагонзавода, которые показали в июле. Вагоны выполнены в стиле ретро-футуризма, стилизованы под те, что ездили по Ленинграду в 50-60-е годы, но оснащенные по последнему слову техники, показали на выставке "Иннопром". Что характерно, модель "Петроградка" должна обслуживать именно 6-й маршрут, как показывает рендер.

 

Читатели "Фонтанки" вспомнили об обещании вывести их на линии, заметив, что шутки про петербургский транспорт давно уже перестали быть смешными.

 

Накануне трамвайная пробка образовалась на Дальневосточном проспекте — пятничным утром несколько машин встали по причине технической неисправности, пассажиров высадили. А в ноябре "караван" образовался на перекрестке Гранитной улицы: там замерли десять вагонов. Это один из самых "аварийных" для трамваев участков города и специалисты давно говорят, что его необходимо расширить.

По мнению профессионалов транспортной отрасли, Петербургу очень нужен трамвай: быстрый, безопасный и вместительный городской транспорт мог бы помочь компенсировать нехватку линий метро — из-за высокой себестоимости работ и множества технических ограничений, новые станции строить объективно сложнее, кроме того, процесс значительно затормозило банкротство АО "Метрострой" и передача обязанностей по строительству подземки новой компании. Но свою функцию рельсовый транспорт будет выполнять в полной мере только при хорошем обслуживании путей и составов, тогда как Смольный не спешит вкладываться в это, предпочитая напоказ закупать новую технику, которая не компенсирует выбывающую, и направлять значительные бюджетные средства компаниям-участникам концессионных соглашений.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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