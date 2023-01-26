Сургутские чиновники потребовали от Генпрокуратуры оплатить им гостиничные номера с джакузи. Ведомство судилось с мэрией по поводу земельного участка, но суд проиграло. Все время, пока шли разбирательства, юристы сургутской администрации жили в Челябинске. И теперь мэрия требует Генпрокуратуру оплатить их проживание, считая это судебными издержками.
"Администрация района подала иск к Генеральной прокуратуре о возмещении понесенных судебных расходов, общий размер которых составил более 1 млн рублей", — сообщили в мэрии.
На вопрос о наличии джакузи в номерах чиновников в мэрии ответили, что регионом установлен максимальный размер оплаты жилья в командировках и сотрудники его не превысили.
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