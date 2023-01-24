Социальная сеть "Одноклассники" с 24 по 30 января организует прямые трансляции шахматного турнира с участием выдающихся гроссмейстеров.
Пользователи смогут понаблюдать за игрой известных шахматистов из РФ, Индии, Испании, Казахстана и Азербайджана. В турнире примут участие следующие гроссмейстеры:
Прямые эфиры будут запущены в сообществе "ТРК VEGAS". Кроме того, "Одноклассники" покажут шахматные состязания среди детей, а также интервью с участниками турнира и различные мастер-классы.
Представители ОК предложили россиянам поддержать гроссмейстеров с помощью тематических стикеров.
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