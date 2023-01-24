"Одноклассники" покажут в прямом эфире шахматный турнир выдающихся гроссмейстеров

Социальная сеть "Одноклассники" с 24 по 30 января организует прямые трансляции шахматного турнира с участием выдающихся гроссмейстеров.

Стикерпак к шахматному турниру в "Одноклассниках"

Пользователи смогут понаблюдать за игрой известных шахматистов из РФ, Индии, Испании, Казахстана и Азербайджана. В турнире примут участие следующие гроссмейстеры:

Сергей Карякин;

Теймур Раджабов;

Александр Грищук;

Франсиско Вальехо;

Санан Сюгиров;

Владислав Артемьев;

Раунак Садхвани;

Александра Горячкина;

Екатерина Лагно;

Бибисара Асаубаева.

Прямые эфиры будут запущены в сообществе "ТРК VEGAS". Кроме того, "Одноклассники" покажут шахматные состязания среди детей, а также интервью с участниками турнира и различные мастер-классы.

Представители ОК предложили россиянам поддержать гроссмейстеров с помощью тематических стикеров.