Пользователям социальной сети "Одноклассники" предоставили возможность быстрого и удобного входа в аккаунт с помощью QR-кода.
Теперь россияне могут отсканировать камерой мобильных телефонов QR-код устройства в десктопной версии. После этого понадобится лишь подтвердить вход в "Одноклассники" на смартфоне.
Новый инструмент позволяет практически мгновенно переключаться между разными устройствами.
Кроме того, при переключении активные сессии не будут закрыты.
Представители "Одноклассников" отметили, что QR-код является безопасным и комфортным способом получения доступа к онлайн-ресурсам, ведь для прохождения авторизации не нужен пароль или номер телефона.
Свой QR-код можно найти на странице входа в соцсеть. Если навести на него камерой, на экране телефона появятся дальнейшие подсказки для открытия программы.
Нововведение доступно всем пользователям приложения "Одноклассники" на базе iOS или Android.
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