"Одноклассники" запустили инструмент быстрого входа в аккаунт с помощью QR-кода

Пользователям социальной сети "Одноклассники" предоставили возможность быстрого и удобного входа в аккаунт с помощью QR-кода.

Теперь россияне могут отсканировать камерой мобильных телефонов QR-код устройства в десктопной версии. После этого понадобится лишь подтвердить вход в "Одноклассники" на смартфоне.

Новый инструмент позволяет практически мгновенно переключаться между разными устройствами.

Кроме того, при переключении активные сессии не будут закрыты.

Представители "Одноклассников" отметили, что QR-код является безопасным и комфортным способом получения доступа к онлайн-ресурсам, ведь для прохождения авторизации не нужен пароль или номер телефона.

Свой QR-код можно найти на странице входа в соцсеть. Если навести на него камерой, на экране телефона появятся дальнейшие подсказки для открытия программы.

Нововведение доступно всем пользователям приложения "Одноклассники" на базе iOS или Android.